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Екснардепа Дмитра Святаша судитимуть за заклики до співпраці із окупаційною владою рф

11:57, 16 серпня 2023
У серпні минулого року він розмістив у соцмережі пост, в якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою рф.
Екснардепа Дмитра Святаша судитимуть за заклики до співпраці із окупаційною владою рф

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно народного депутата України IV-VIII скликань. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляє Київська міська прокуратура.

У відомстві не називають прізвище ексдепутата, але за даними ЗМІ мова йде про Дмитра Святаша.

За даними слідства, він, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

У ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території рф.

У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами рф, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою рф.

Раніше ми писали, що Святашу повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Прокуратура передала в АРМА майно та активи екснардепа Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн. 

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