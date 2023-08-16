Екснардепа Дмитра Святаша судитимуть за заклики до співпраці із окупаційною владою рф

У серпні минулого року він розмістив у соцмережі пост, в якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою рф.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно народного депутата України IV-VIII скликань. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляє Київська міська прокуратура.

У відомстві не називають прізвище ексдепутата, але за даними ЗМІ мова йде про Дмитра Святаша.

За даними слідства, він, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.



У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.



Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.



У ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.



У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території рф.



У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами рф, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою рф.

Раніше ми писали, що Святашу повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Прокуратура передала в АРМА майно та активи екснардепа Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.