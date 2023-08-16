Росіянин, який перевищив термін перебування в Україні, написав в паспорті «Слава Україні»

У розмові чоловік розповів, що повертатися в росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

На днях військовослужбовці Держприкордонслужби на в’їзді у Київ зупинили громадянина рф.

Як з’ясувалося, чоловік 1994 року народження в’їхав в Україну перед початком широкомасштабного вторгнення рф та перевищив термін перебування в нашій країні.

В ДПСУ пишуть, що у розмові чоловік розповів, що повертатися в росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно.

Під час перевірки його закордонного російського паспорта прикордонники виявили напис «Слава Україні» та намальоване серце.

Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.