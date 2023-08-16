Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну

Президент підписав закон, згідно з яким суддів КСУ буде добирати Дорадча група експертів.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Галина Третьякова пропонує, зобов’язати роботодавців платити пеню працівнику у разі затримки зарплати більш, ніж на 15 днів

Рада готується схвалити законопроект Галини Третьякової, який передбачає пеню для роботодавців за затримку виплати зарплати і надає право працівнику тимчасово припинити роботу у разі затримки.

У судовій владі назріває новий скандал: заступник викритого голови ДСА Максим Пампура займається суддівськими кадрами

Фігурант справи про вирішення питань в судах за «пятерочку» Максим Пампура рахує, скільки та куди відрядити суддів.

У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

  1. В Україні

Росіянин, який перевищив термін перебування в Україні, написав в паспорті «Слава Україні»

13:09, 16 серпня 2023
У розмові чоловік розповів, що повертатися в росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно.
Росіянин, який перевищив термін перебування в Україні, написав в паспорті «Слава Україні»
Джерело фото: Державна прикордонна служба України

На днях військовослужбовці Держприкордонслужби на в’їзді у Київ зупинили громадянина рф.

Як з’ясувалося, чоловік 1994 року народження в’їхав в Україну перед початком широкомасштабного вторгнення рф та перевищив термін перебування в нашій країні.

В ДПСУ пишуть, що у розмові чоловік розповів, що повертатися в росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно.

Під час перевірки його закордонного російського паспорта прикордонники виявили напис «Слава Україні» та намальоване серце.

Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду