Россиянин, превысивший срок пребывания в Украине, написал в паспорте «Слава Украине»

В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в россию не желает, потому что к войне относится крайне негативно.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

На днях военнослужащие Госпогранслужбы на въезде в Киев остановили гражданина рф.

Как выяснилось, мужчина 1994 года въехал в Украину перед началом широкомасштабного вторжения рф и превысил срок пребывания в нашей стране.

В ГПСУ пишут, что в разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в россию не желает, потому что к войне относится крайне негативно.

Во время проверки заграничного российского паспорта пограничники обнаружили надпись «Слава Украине» и нарисованное сердце.

Для дальнейшей проверки лицо передали сотрудникам Нацполиции с последующим доставкой в орган ГМСУ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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