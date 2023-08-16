Які заходи відбудуться у Києві до Дня Державного прапору та Дня Незалежності – відповідь КМВА

Комендантська година залишається без змін.

У столиці до Дня Державного прапору та Дня Незалежності відбудеться кілька десятків різнопланових заходів – від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«До Дня Державного прапору України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля, вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними і пізнавальними. Тож кияни та гості міста можуть обрати собі на смак що відвідати. Практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів. Але наголошую на заходах безпеки! Якби ви не вірили в силу нашої ППО – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І комендантська година – вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів. Тож плануйте свій відпочинок з відповідальністю!», - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

У Київській міській військовій адміністрації опублікували скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

урочисте підняття Державного прапору;

вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;

виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;

десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);

молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;

різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;

виступи дитячих художніх творчих колективів;

тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;

поетичні вечори;

старт прокату фільму «Довбуш» у кінотеатрах;

благодійний показ фільму «День незалежності»;

україно-італійський проєкт «Рушники єдності»;

інформаційна вулична акція «Україна в серці кожного»;

культурно-релігійна ініціатива «Поле слави» на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;

ралі на історичних авто;

благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів «Kozak System» та «Жадан і Собаки»;

фіксація національного рекорду - найбільшої маскувальної сітки;

святкові фотозони.

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