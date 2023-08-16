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Які заходи відбудуться у Києві до Дня Державного прапору та Дня Незалежності – відповідь КМВА

13:49, 16 серпня 2023
Комендантська година залишається без змін.
Які заходи відбудуться у Києві до Дня Державного прапору та Дня Незалежності – відповідь КМВА

У столиці до Дня Державного прапору та Дня Незалежності відбудеться кілька десятків різнопланових заходів – від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«До Дня Державного прапору України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля, вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними і пізнавальними. Тож кияни та гості міста можуть обрати собі на смак що відвідати. Практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів. Але наголошую на заходах безпеки! Якби ви не вірили в силу нашої ППО – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І комендантська година – вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів. Тож плануйте свій відпочинок з відповідальністю!», - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

 У Київській міській військовій адміністрації опублікували скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

  • урочисте підняття Державного прапору;
  • вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;
  • виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;
  • десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);
  • молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;
  • різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;
  • виступи дитячих художніх творчих колективів;
  • тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;
  • поетичні вечори;
  • старт прокату фільму «Довбуш» у кінотеатрах;
  • благодійний показ фільму «День незалежності»;
  • україно-італійський проєкт «Рушники єдності»;
  • інформаційна вулична акція «Україна в серці кожного»;
  • культурно-релігійна ініціатива «Поле слави» на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;
  • ралі на історичних авто;
  • благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів «Kozak System» та «Жадан і Собаки»;
  • фіксація національного рекорду - найбільшої маскувальної сітки;
  • святкові фотозони.

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