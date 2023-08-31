Избраны координаторы нового состава Общественного совета добропорядочности

Глава ВККС призвал членов ОСД помочь навести порядок в судебной власти.

Со-координаторы ОСД Олег Якимяк и Вероника Крейденкова

Общественный совет добропорядочности на своем первом официальном заседании 31 августа 2023 года избрал двух со-координаторов.

Со-координаторами ОСД третьего формирования (2023 – 2025 годы) избраны адвокат Олег Якимяк и менеджер общественной организации «Фундация DEJURE» Вероника Крейденкова.

Отметим, что Олег Якимяк был избран в состав ОСД от Ассоциации юристов Украины (АПУ). Он также был членом ОСД в 2018-2020 годах.

В 2022-2023 годах Олег Якимяк принимал участие в конкурсе на должность члена ВККС. Впрочем, Высший совет правосудия в июне 2023 отказал кандидату в назначении на должность члена ВККС.

Кандидатуру Олега Якимяка на должность со-координатора предложил член ОСД Александр Волошин.

«Он высокодуховный человек, который слышит других», – сообщил Александр Волошин.

Другим со-координатором ОСД была избрана менеджер грантовой организации «Фонд DEJURE» Вероника Крейденкова. Ее кандидатуру предложил адвокат Эдуард Мелких.

Вероника Крейденкова рассказала собравшимся, что приняла решение стать юристом во время событий Майдана 2013-2014 годов.

«Направление движения у нас с вами одно – формирование профессиональных, добропорядочных судей в условиях абсолютно коррумпированной страны. Это факт, к сожалению. Я очень надеюсь, что мы не будем ставить собственные амбиции выше интересов дела. А дело у нас одно. В стране, в которой процветает кумовство, добропорядочных судей, выбирать будет очень тяжело. Нам предстоят очень сложные вызовы. Надеюсь, мы не будем конфликтовать, а спорные вопросы будем решать цивилизованным способом», - в свою очередь обратился к членам ОСД председатель Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов.

Напомним, что новый состав ОСД был избран представителями общественных организаций 14 августа.

Автор: Вячеслав Хрипун

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