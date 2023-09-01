В Беларусь доставили первые ядерные боеголовки, — Буданов

Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок, – сказал руководитель ГУР.

В Беларусь были доставлены первые ядерные боеголовки. Об этом рассказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами», – отметил руководитель разведки.

Также он сообщил, что уже ознакомился с «достаточно неприятными для Беларуси документами», а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

«Российкое 12 главное управление, это управление, отвечающее за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа «Точка У», – подытожил Буданов.

Ранее мы писали, что министры обороны рф и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

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