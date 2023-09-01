У Москві пожежа: говорять про чергову атаку безпілотників, фото і відео

Повідомляють про пожежу в російській столиці після заяви мера про збиття там безпілотника.

Вранці 1 вересня у російських Московській та Курській областях заявили про атаки безпілотників. Внаслідок цих «нальотів БПЛА» є пошкодження будівель. Про це повідомляють росЗМІ.

У столиці країни-агресора стверджують, що один дрон нібито був збитий засобами протиповітряної оборони.

«Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви», - заявив мер Собянін.

Як відомо, перед цим у Підмосков'ї оголошували план «Килим», і обмежували для рейсів вильоти та прильоти в аеропортах Домодєдово та Внуково.

У Курській області говорять про два безпілотники, а також про пошкодження будівель через «прильоти» у місті Курчатов. Вже традиційно в атаці дронів російська сторона звинувачує Україну.

«Вранці Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок», - розповів місцевий губернатор.

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