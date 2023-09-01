Лубинец считает, что необходима полная цифровизация работы военно-врачебных комиссий

Офис Омбудсмена в этом году получил более тысячи обращений по поводу неэффективной работы ВВК.

Офис Омбудсмена в этом году получил 1018 обращений от граждан относительно неэффективной работы военно-врачебных комиссий и нарушений прав действующих мобилизованных военнослужащих. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

«Только с 1 января текущего года я лично получил 1018 обращений по неэффективной работе ВВК, по поводу нарушения прав действующих военнослужащих мобилизованных, и эти права все были нарушены как раз, когда украинцы проходили ВЛК», - сказал Лубинец.

Омбудсмен выразил мнение, что необходима полная цифровизация всей работы ВВК.

«Нам нужна реальная электронная очередь, когда начальник медчасти будет лично записывать военнослужащих на прохождение ВВК. К примеру, это делается в электронном виде, военнослужащий получает направление и уже знает конкретную дату, знает, что на одно время у него один врач, на другой - другой врач, он утром сдает все анализы и за один день проходит ВВК», - заявил Уполномоченный ВР по правам человека.

По его словам, по состоянию на данный момент для того, чтобы записаться в электронную очередь, лицу нужно выстоять обычную очередь в регистратуре, и после этого ее уже записывают в электронную очередь к конкретным врачам.

Он выразил убеждение, что в Украине необходима электронная база всех карт мобилизованных действующих военных.

«То есть, в любое время врач, осматривающий военнослужащего, заходит в базу и смотрит, были ли у него хирургические вмешательства, не были ли, болел ли он когда-то тем или иным заболеванием, или нет. Это автоматически облегчает процедуру контроля, потому что когда почка вырезана на бумаге, а врач заходит в электронную базу и видит, что человек никогда не обращался (к медикам по состоянию почек – ред.), то сразу понятно, что это липа, что это купленная справка. », – заявил Лубинец.

По мнению омбудсмена, нужно, чтобы украинцы четко осознали, что когда они покупают справку, уголовное дело будет расследоваться не только против врачей или других граждан Украины, которые помогли эту «липу» нарисовать, но и против них.

«Я вчера лично Президенту и всем членам СНБО сказал, что, по моему мнению, вопрос и проблема номер один в ВВК– это системная коррупция. Мы даже не представляем ее масштабы. На этом все хотят зарабатывать», – сказал уполномоченный.

Омбудсмен выразил убеждение, что то, что этот вопрос вышел уже на уровень заседания СНБО, абсолютно логичен. «Я очень надеюсь, что после таких достаточно серьезных решений, которые вчера были проголосованы членами СНБО, мы увидим кардинальное изменение (по этому поводу — ред.)», - отметил он.

Ранее мы писали, что в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службы.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии - это коррупция. По его словам, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что украинцев, выехавших за границу за поддельными справками о непригодности к службе, могут экстрадировать.

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