Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. В Украине

Лубинец считает, что необходима полная цифровизация работы военно-врачебных комиссий

09:10, 1 сентября 2023
Офис Омбудсмена в этом году получил более тысячи обращений по поводу неэффективной работы ВВК.
Лубинец считает, что необходима полная цифровизация работы военно-врачебных комиссий
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Офис Омбудсмена в этом году получил 1018 обращений от граждан относительно неэффективной работы военно-врачебных комиссий и нарушений прав действующих мобилизованных военнослужащих. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

«Только с 1 января текущего года я лично получил 1018 обращений по неэффективной работе ВВК, по поводу нарушения прав действующих военнослужащих мобилизованных, и эти права все были нарушены как раз, когда украинцы проходили ВЛК», - сказал Лубинец.

Омбудсмен выразил мнение, что необходима полная цифровизация всей работы ВВК.

«Нам нужна реальная электронная очередь, когда начальник медчасти будет лично записывать военнослужащих на прохождение ВВК. К примеру, это делается в электронном виде, военнослужащий получает направление и уже знает конкретную дату, знает, что на одно время у него один врач, на другой - другой врач, он утром сдает все анализы и за один день проходит ВВК», - заявил Уполномоченный ВР по правам человека.

По его словам, по состоянию на данный момент для того, чтобы записаться в электронную очередь, лицу нужно выстоять обычную очередь в регистратуре, и после этого ее уже записывают в электронную очередь к конкретным врачам.

Он выразил убеждение, что в Украине необходима электронная база всех карт мобилизованных действующих военных.

«То есть, в любое время врач, осматривающий военнослужащего, заходит в базу и смотрит, были ли у него хирургические вмешательства, не были ли, болел ли он когда-то тем или иным заболеванием, или нет. Это автоматически облегчает процедуру контроля, потому что когда почка вырезана на бумаге, а врач заходит в электронную базу и видит, что человек никогда не обращался (к медикам по состоянию почек – ред.), то сразу понятно, что это липа, что это купленная справка. », – заявил Лубинец.

По мнению омбудсмена, нужно, чтобы украинцы четко осознали, что когда они покупают справку, уголовное дело будет расследоваться не только против врачей или других граждан Украины, которые помогли эту «липу» нарисовать, но и против них.

«Я вчера лично Президенту и всем членам СНБО сказал, что, по моему мнению, вопрос и проблема номер один в ВВК– это системная коррупция. Мы даже не представляем ее масштабы. На этом все хотят зарабатывать», – сказал уполномоченный.

Омбудсмен выразил убеждение, что то, что этот вопрос вышел уже на уровень заседания СНБО, абсолютно логичен. «Я очень надеюсь, что после таких достаточно серьезных решений, которые вчера были проголосованы членами СНБО, мы увидим кардинальное изменение (по этому поводу — ред.)», - отметил он.

Ранее мы писали, что в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службы.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии - это коррупция. По его словам, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что украинцев, выехавших за границу за поддельными справками о непригодности к службе, могут экстрадировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду