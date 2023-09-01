Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности военных за потерю техники во время военного положения

Также Комитет рекомендует Парламенту принять законопроект об ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании 31 августа принял решение о ряде законопроектов.

В частности, Комитет рекомендует Парламенту принять:

- во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблевождения (регистр. № 9325);

- в первом чтении за основу Проект Закона «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием» (регистр. № 9538);

- в первом чтении за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (регистр. № 5432).

Отклонить в первом чтении при рассмотрении в Верховной Раде Комитет рекомендует законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (регистр. № 5432-1).

Также члены Комитета поддержали предложение об изменении названия подкомитета по вопросам уголовного законодательства, военных преступлений и криминологической деятельности на подкомитет по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности.

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