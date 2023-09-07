Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

Предприниматели в Украине снова могут регистрировать бизнес на Google-картах. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, в апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
«Команда Минцифры работала совместно с Google, что позволило снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и т.д.», - отметил он.
Также мы писали, что украинские предприниматели смогут и дальше продавать товары на Amazon без комиссии, так как компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год.
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