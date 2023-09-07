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  1. В Украине

Как только агитаторы зайдут в окопы - Украина проигрывает: Данилов выступил против проведения выборов во время войны

11:38, 7 сентября 2023
Секретарь СНБО заявил, что Украина проигрывает войну против россии, если проведет выборы во время боев.
Как только агитаторы зайдут в окопы - Украина проигрывает: Данилов выступил против проведения выборов во время войны
Фото: Аппарат СНБО
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил против выборов в ходе полномасштабной войны с россией. Об этом он заявил в эфире 1+1.

Он отметил, что сейчас Украину призывают проводить выборы в ходе полномасштабной войны.

«Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проигрываем. Не может быть агитация в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста – обеспечить голосование каждого и каждого...», - объяснил Данилов.

Секретарь СНБО также упомянул украинцев, находящихся за границей.

«Людям, которые начинают давать советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов», - добавил секретарь СНБО.

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