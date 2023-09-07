Як тільки агітатори зайдуть в окопи — Україна програє: Данілов виступив проти проведення виборів під час війни

Секретар РНБО заявив, що Україна програє війну проти росії, якщо проведе вибори під час боїв.

Фото: Апарат РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов виступив проти виборів під час повномасштабної війни з росією. Про це він заявив в ефірі 1+1.

Він зазначив, що зараз Україну закликають проводити вибори під час повномасштабної війни.

«Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте - забезпечити голосування кожного і кожної...», - пояснив Данілов.

Секретар РНБО також згадав українців, які перебувають за кордоном.

«Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів», - додав секретар РНБО.

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