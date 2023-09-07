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ВАКС оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева с правом внесения залога в 55 миллионов гривен

10:27, 7 сентября 2023
Антикосуд продлил бывшему председателю Верховного Суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2023 года.
ВАКС оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева с правом внесения залога в 55 миллионов гривен
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Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщает ВАКС.

Так, 6 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил бывшему председателю Верховного Суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 16 октября 2023 года.

Как альтернатива этой мере пресечения, для подозреваемого остается возможность внесения денежного залога в размере 55 000 000 грн.

В случае внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи. С момента освобождения из-под стражи, в связи с внесением средств на соответствующий счет, считается, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

На него также будут возлагаться обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору или суду;
  • не оставлять населенный пункт, где проживает, без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в ГУ ГТС в г. Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, сдаются право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля (браслет).

Ранее мы писали, что ВАКС снизил размер залога экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву на 20 миллионов гривен.

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