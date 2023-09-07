ВАКС оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева с правом внесения залога в 55 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщает ВАКС.
Так, 6 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил бывшему председателю Верховного Суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 16 октября 2023 года.
Как альтернатива этой мере пресечения, для подозреваемого остается возможность внесения денежного залога в размере 55 000 000 грн.
В случае внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи. С момента освобождения из-под стражи, в связи с внесением средств на соответствующий счет, считается, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.
На него также будут возлагаться обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору или суду;
- не оставлять населенный пункт, где проживает, без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
- сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в ГУ ГТС в г. Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, сдаются право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля (браслет).
Ранее мы писали, что ВАКС снизил размер залога экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву на 20 миллионов гривен.
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