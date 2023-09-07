США готовят для Украины новую партию кассетных боеприпасов, — СМИ

Сообщается, что кассетные боеприпасы оказались очень эффективными.

США намерены отправить Украине больше кассетных боеприпасов. Это может произойти в ближайшее время. Об этом пишет The New York Time.

Издание, ссылаясь на американских чиновников, заявляет, что украинская армия в скором времени может получить новую партию кассетных снарядов.

Издание, ссылаясь на американских чиновников, заявляет, что украинская армия в скором времени может получить новую партию кассетных снарядов.

"Теперь, через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы убедиться, что боеприпасы у ее войск не закончатся, трое американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует послать больше в скором времени", - говорится в материале.

При этом издание со ссылкой на украинских военных отмечает, что кассетные боеприпасы оказались очень эффективными.

"Они суперэффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается", - сказал украинский морпех, участвовавший в боях за Урожайное.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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