Верховной Раде предлагают полностью восстановить документальные внеплановые проверки с 1 октября 2023 года, - стал известен текст законопроекта

Полного возобновления проверок требует МВФ.

Источник фото: rada.gov.ua

С 1 октября 2023 г. в Украине могут возобновить документальные внеплановые проверки. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок 10016 зарегистрирован в Верховной Раде 6 сентября.

Инициатором проекта выступает Кабмин, а сам документ подписал Министр финансов Сергей Марченко.

Суть идеи авторов проекта проста – не откладывать подобные проверки до конца военного положения, а возобновить их уже с 1 октября 2023 года.

Ранее, 30 июня, Верховная Рада 30 июня приняла законопроект №8401, который включал в себя выполнение требований программы с МВФ об отмене 2% единого налога с 1 августа, контроле РРО с 1 октября и возврате документальных проверок только в трех сферах: финансовом, игорном бизнесе и подакцизных товаров. Однако, по словам депутатов, такой выборочный возврат документальных проверок МВФ украинским властям не засчитал, поэтому, собственно, и появился новый законопроект Правительства.

Как известно, действующая норма Налогового кодекса устанавливает, что временно на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения документальные внеплановые проверки проводятся исключительно по обращению налогоплательщика и/или по основаниям:

определенных подпунктами 78.1.1 (в части документальных внеплановых проверок налогоплательщиков, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении налогового законодательства по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами, с источником их происхождения из Украины и/или по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства, налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес), налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги) , 78.1.2 (в части контроля за трансфертным ценообразованием), подпунктами пункта 78.1 статьи 78 настоящего Кодекса,

и/или документальные внеплановые проверки налогоплательщиков, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении плательщиком валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям.

Автор: Наталя Мамченко

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