Не лише ракети: у Повітряних силах спрогнозували, що рф готує атаки на Україну восени

Окупанти, ймовірно, будуть використовувати не лише ракети, але й «шахеди» власного виробництва.

Восени росія може вдатися до масових обстрілів України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти будуть використовувати не лише ракети, але й «шахеди» власного виробництва.

«Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях», - сказав Ігнат.

Він припустив, що новіше озброєння, високоточні ракети, ворог, ймовірно, буде використовувати для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередить на ударних дронах.

«Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА типу «шахед». Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме «шахеди» і буде більше з'являтися «шахедів», щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати і готувати засоби протидії», - додав речник.

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