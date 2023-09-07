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У Кривому Розі викрили інформатора рф, який передавав ворогу напрямки польотів авіації ЗСУ

18:44, 7 вересня 2023
За даними СБУ, чоловік фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті.
У Кривому Розі викрили інформатора рф, який передавав ворогу напрямки польотів авіації ЗСУ
Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила у Кривому Розі російського інформатора, який "зливав" напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Як повідомляється, він фіксував напрямки польотів українських літаків та гвинтокрилів, які виконували завдання на передовій.

Отриману інформацію переправляв через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте» у вигляді фото з координатами.

За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Кривого Рогу, який після початку вторгнення рф став збирати та поширювати відомості про дислокацію ЗСУ.

Повідомляється, що він вийшов на свою знайому з Краснодару рф, яка перебуває у полі зору російських спецслужб.

Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак могли потрапити до окупантів.

Під час обшуку у чоловіка знайшли комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Також в його помешканні вилучили заборонену символіку комуністичного режиму.

Агенту рф повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

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