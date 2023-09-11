Байден сумнівається, що Китай на тлі економічних проблем вторгнеться на Тайвань

Американський лідер зазначив, що Китай через ряд причин зараз має складну проблему в економіці.

Президент США Джо Байден заявив, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться на Тайвань, передає «Голос Америки».

Американський лідер провів низку переговорів з китайським керівництвом на найвищому рівні за останні місяці.

Зазначається, що Байден намагався підтримувати комунікації з Китаєм, щоб знизити температуру в міжнародних конфліктах, зокрема через Тайвань, самоврядний острів, на який Китай претендує.

«Я не думаю, що це спонукатиме Китай вторгнутися на Тайвань, — сказав Байден про економічні проблеми країни. - Насправді навпаки, мабуть, не має такої потужності, як раніше».

Нагадаємо, у серпні Китай провів військові навчання біля острова Тайвань.

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