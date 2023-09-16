Словакия запретила импорт украинского зерна до конца года

До конца 2023 года правительство Словакии запретило импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины.

Фото: Reuters

Правительство Словакии запретило импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет продлится до конца года, сообщил премьер-министр страны Людовит Одор, передает Aktuality.

«Он (запрет – ред.) будет действовать до конца года на те же четыре товара, то есть пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров», – подчеркнул Одор.

Он заявил, что этот шаг также является «реакцией на такой же подход, примененный Польшей и Венгрией».

По словам премьера, правительство Словакии «продолжит интенсивно работать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС, чтобы найти решение». Одор подчеркнул, что Словакия готова снять запрет при решении вопроса.

В Министерстве аграрной политики и сельского развития Словакии пояснили, что «ограничения введены для защиты рынка, но они не распространяются на транзит украинских товаров».

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