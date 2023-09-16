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Словаччина заборонила імпорт українського зерна до кінця року

18:00, 16 вересня 2023
До кінця 2023 року уряд Словаччини заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.
Словаччина заборонила імпорт українського зерна до кінця року
Фото: Reuters
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Уряд Словаччини заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона триватиме до кінця року, повідомив прем’єр-міністра країни Людовіт Одор, передає Aktuality.

«Вона (заборона – ред.) діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів», – наголосив Одор.

Він заявив, що цей крок також є «реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною».

За словами прем’єра, уряд Словаччини «продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, аби знайти рішення». Одор наголосив, що Словаччина готова зняти заборону у разі вирішення питання.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що «обмеження запроваджені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів».

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