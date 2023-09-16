На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми: є жертви

Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти обстріляли цивільну автівку в Харківській області. В результаті атаки загинули дві людини, повідомляє Офісу Генерального прокурора.

Інцидент стався на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, ворог стріляв з ПТКР.

Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Крім того, загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.

На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, що російські окупанти нанесли 5 ударів по Холодногірському району Харкова.

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