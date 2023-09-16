На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми: є жертви

Окупанти обстріляли цивільну автівку в Харківській області. В результаті атаки загинули дві людини, повідомляє Офісу Генерального прокурора.
Інцидент стався на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, ворог стріляв з ПТКР.
Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.
Крім того, загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.
На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.
Нагадаємо, що російські окупанти нанесли 5 ударів по Холодногірському району Харкова.
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