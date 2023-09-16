Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Харкову, є поранені

У Харкові пролунало кілька сильних вибухів.

У суботу, 16 вересня, ворог атакував Хакрів ракетами С-300. У місті лунали потужні вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, росія нанесла 5 ударів по Холодногірському району Харкова.

За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає.

Синєгубов повідомив, що екстрені служби ліквідовують наслідки влучань.

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