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Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн

В бюджет на 2024 год заложили средства на новый Киевский городской окружной админсуд.

Денис Шмыгаль: в проект Госбюджета на 2024 год заложена реформа оплаты труда госслужащих

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Государственный бюджет на 2024 год заложена реформа оплаты труда чиновников.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.

  1. В Украине

Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Харькову, есть раненые

13:34, 16 сентября 2023
В Харькове раздалось несколько сильных взрывов.
Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Харькову, есть раненые
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В субботу, 16 сентября, враг атаковал Хакров ракетами С-300. В городе раздавались мощные взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, рф нанесла 5 ударов по Холодногорскому району Харькова.

По предварительной информации, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.

Синегубов сообщил, что экстренные службы устраняют последствия попаданий.

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