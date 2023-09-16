Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Харькову, есть раненые

В Харькове раздалось несколько сильных взрывов.

В субботу, 16 сентября, враг атаковал Хакров ракетами С-300. В городе раздавались мощные взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, рф нанесла 5 ударов по Холодногорскому району Харькова.

По предварительной информации, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.

Синегубов сообщил, что экстренные службы устраняют последствия попаданий.

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