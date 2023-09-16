Офіс протидії рейдерству підготував добірку роз'яснень щодо реєстрації нерухомості та бізнесу

Також у добірці є правила подання скарги у випадку рейдерських дій.

Джерело фото: agropolit.com

В Офісі протидії рейдерству Міністерства юстиції України підготували добірку роз'яснень щодо питань державної реєстрації прав на нерухомість і бізнес і порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕННЯ

Про особливості припинення арешту, накладеного у межах виконавчого провадження посилання

Про реєстраційний кейс щодо захисту державної власності на нерухомість посилання

Про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за відсутності (втраті, пошкодженні чи зіпсуванні) у заявників документів, що підтверджують право власності: посилання

Про алгоритм дій щодо нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок і земельних часток (паїв) посилання

Про продовження строку договорів оренди землі с/г призначення під час дії воєнного стану посилання

Про нормативні зміни у зв’язку з прийняттям постанови КМУ № 432 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сферах державної реєстрації» посилання

Про особливості державної реєстрації заборони вчинення реєстраційних дій щодо нерухомого майна посилання

Аналіз постанови КМУ від 09.05.2023 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану» посилання

Про реєстраційні кейси щодо захисту державної власності оборонної сфери посилання

Про нормативні зміни щодо забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією рф посилання

Про особливості державної реєстрації прав, набутих шляхом передачі майна у власність юридичної особи як внесок в умовах воєнного стану посилання

Про типові порушення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно під час оформлення набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в порядку статті 37 Закону України «Про іпотеку» посилання

Про відсутність підстав державної реєстрації права управління нерухомим майном (активами) за договорами управління майном, укладеними з АРМА посилання

Про особливості внесення змін до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно посилання

Про встановлення вимоги нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, як додатковий антирейдерський запобіжник посилання

Про особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майна, передане у власність особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи посилання

Отримання інформації про права на нерухомість у паперовій і електронній формі посилання

ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

Про деякі нюанси проведення реєстраційних дій щодо фермерського господарства посилання

Проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць або незалежно від місцезнаходження юридичної особи в межах України посилання

Про особливості перевірки державними реєстраторами при проведенні реєстраційних дій в ЄДР цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб – нерезидентів посилання

Про захист прав інвесторів в умовах воєнного стану на прикладі реєстраційного кейсу Красногірського олійного заводу посилання

Про відмову у державній реєстрації у разі прийняття змін до статуту без урахування голосів померлого учасника посилання

Про внесення до ЄДР відомостей щодо рішення про припинення юридичної особи посилання

ЩОДО ДОТРИМАННЯ САНКЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ І БІЗНЕСУ

Аналіз нормативно-правових актів щодо санкційної політики у сфері державної реєстрації прав посилання

Про забезпечення дотримання санаційного законодавства під час державної реєстрації на прикладі реєстраційного кейсу щодо підсанкційної особи посилання

Про протидію спробам «обійти» санкцій у сфері державної реєстрації прав на нерухомість і бізнес посилання

Про обмеження, зумовлені законодавством про санкції, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно: посилання

Про перевірку державним реєстратором застосування до осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) при проведенні змін до таких осіб у ЄДР посилання

ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Про основні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав» посилання1, посилання2, посилання3

Про захист речових прав у інтерв’ю керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика для «Судово-юридичної газети» посилання

Про роботу Офіс протидії рейдерству та державних реєстрів під час повномасштабної війни в інтерв’ю керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика: посилання

Про статистику роботи Офіс протидії рейдерству: коментар керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика посилання

Про функціонування системи державної реєстрації прав і бізнесу в період воєнного стану від керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика посилання

Про особливості виконання наказів Мін’юсту, прийнятих за скаргами у сфері державної реєстрації прав і бізнесу, до набрання чинності Закону України № 2255-ІХ від 12.05.2022 посилання

ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСКАРЖЕННЯ НАКАЗІВ МІН’ЮСТУ, ПРИЙНЯТИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, А ТАКОЖ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ (РІШЕНЬ)

Про особливості забезпечення позовів у справах про оскарження наказів Мінʼюсту щодо скарг у сфері державної реєстрації посилання

Щодо зупинення дії наказу Мін’юсту про задоволення скарги у сфері державної реєстрації в порядку забезпечення позову посилання

Державний реєстратор як відповідач за позовом про скасування рішень про державну реєстрацію прав і їх: позиція Верховного Суду обтяжень посилання

Скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності без застосування додаткових способів захисту: позиція Верховного Суду посилання

Припинення права власності банку на предмет іпотеки – квартиру у разі задоволення позовної вимоги про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав: позиція Верховного Суду посилання

Належне підтвердження права власності юридичної особи на нерухоме майно, внесене учасником: позиція Верховного Суду посилання

Щодо скасування державної реєстрації речового права, проведеної на підставі договору, який позивач не укладав: позиція Верховного Суду посилання

Щодо заявлення вимог про скасування державної реєстрації у спорі щодо правомірності рішень органу товариства, на підставі якого була проведена відповідна державна реєстрація: позиція Верховного Суду посилання

Відмова у державній реєстрації права власності, що визнано рішенням суду, з огляду на відомості Єдиного реєстру боржників: позиція Верховного Суду посилання

Державна реєстрація права власності на об’єкт самочинного будівництва на підставі рішення суду: позиція Верховного Суду посилання

Державна реєстрація права приватної власності на підставі державного акта на право колективної власності на землю, виданого колективному КСП: позиція Верховного Суду посилання

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