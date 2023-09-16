У військових з’явиться перша вітчизняна радіолокаційна станція вимірювання швидкості польоту снаряда

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах першу вітчизняну РЛС вимірювання швидкості польоту снаряда.

Джерело фото: Міністерство оборони

Вітчизняна РЛС вимірювання швидкості польоту снарядів надійде на озброєння артилерійських підрозділів. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах першу вітчизняну радіолокаційну станцію вимірювання швидкості польоту снаряда 112L4.

Як пояснили у Міноборони, до цього українські артилеристи користувались або застарілими радянськими АБС-1 або данськими системами Weibel. Тепер гармаші матимуть у розпорядженні вітчизняний пристрій, який, за виключенням елементної бази, компонується комплектуючими українського походження. До того ж, математичний апарат та програмне забезпечення є повністю українською розробкою.

«Зазначена РЛС підвищить точність роботи української артилерії, а відтак зменшить витрати боєприпасів», – зазначив представник компанії-розробника.

Виріб призначено для вимірювання початкової швидкості балістичних об’єктів (снарядів та куль) різного калібру. Вимірювач може бути розміщений двома способами – як на тринозі, так і на САУ – та може бути інтегрований в системи артилерійського вогню.

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