У военных появится первая отечественная радиолокационная станция измерения скорости полета снаряда

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в войсках первую отечественную РЛС измерения скорости полета снаряда.

Источник фото: Министерство обороны

Отечественная РЛС измерения скорости полета снарядов поступит на вооружение артиллерийских подразделений. Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в войсках первую отечественную радиолокационную станцию измерения скорости полета снаряда 112L4.

Как объяснили в Минобороны, до этого украинские артиллеристы пользовались либо устаревшими советскими АБС-1, либо датскими системами Weibel. Теперь пушкари будут располагать отечественным устройством, которое, за исключением элементной базы, компонуется комплектующими украинского происхождения. К тому же, математический аппарат и программное обеспечение являются полностью украинской разработкой.

«Указанная РЛС повысит точность работы украинской артиллерии, а затем уменьшит расходы боеприпасов», – отметил представитель компании-разработчика.

Изделие предназначено для измерения начальной скорости баллистических объектов (снарядов и шаров) разного калибра. Измеритель может быть размещен двумя способами – как на треноге, так и на САУ – и может быть интегрирован в системы артиллерийского огня.

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