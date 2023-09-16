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Без основательных оснований отступление от предыдущих правовых выводов невозможно – БП ВС

15:05, 16 сентября 2023
Такими основаниями есть очевидная неправильность предварительного заключения, изменения в законодательстве или потребность в согласовании судебной практики в пределах Верховного Суда.
Без основательных оснований отступление от предыдущих правовых выводов невозможно – БП ВС
Изображение: freepik.com
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Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич рассказал об имеющихся механизмах и основаниях для изменения правовых выводов.

Так, згідно зі ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах ВС, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Суди першої та апеляційної інстанцій мають враховувати ці висновки під час розгляду справ.

«Якщо ж певний правовий висновок, на думку суду касаційної інстанції, недостатньо обґрунтований, неправильний або такий, що не підходить до обставин конкретної справи, є механізми відступу, передбачені процесуальним законом. Я маю на увазі розгляд справи судовою палатою, об’єднаною палатою певного касаційного суду і, зрештою, передачу справи на розгляд Великої Палати ВС. Це можливо як за клопотанням учасників судового провадження, так і за ініціативою суду», – зауважив Віталій Уркевич.

Без ґрунтовних підстав відступ від попередніх правових висновків неможливий. Такими підставами є очевидна неправильність попереднього висновку, зміни в законодавстві або потреба в узгодженні судової практики в межах Верховного Суду. Як наголосив доповідач, Велика Палата ВС бере до уваги можливі наслідки формулювання нового правового висновку для правової системи, для правозастосування, а також для суб’єктів, залучених у спірні правовідносини.

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