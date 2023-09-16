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Пенсионерам из числа ВПЛ, которые имеют неполученную за прошлые периоды пенсию, дополнительно выплачено по 2093 грн

14:44, 16 сентября 2023
Такой особый порядок выплаты сумм пенсий за прошедшие периоды лицам из числа ВПЛ определен постановлением КМУ.
Пенсионерам из числа ВПЛ, которые имеют неполученную за прошлые периоды пенсию, дополнительно выплачено по 2093 грн
Изображение: freepik.com
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В сентябре лицам из числа внутренне перемещенных лиц на выплату пенсий, неполученных за прошлые периоды, дополнительно направлено 536 млн грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Правительство, постановлением от 05.09.2023 № 944, внесло изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год, увеличив до 1 млрд грн целевые назначения на выплату пенсий за прошлые периоды лицам из числа ВПЛ.

Пенсионерам из числа ВПЛ, по пенсионным делам которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность). Такой особый порядок выплаты сумм пенсий за прошедшие периоды лицам из числа ВПЛ определен постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 № 1165.

Следующую выплату пенсионерам из числа ВПЛ планируется произвести в октябре 2023 года.

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