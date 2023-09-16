Пенсіонерам з числа ВПО, які мають неотриману за минулі періоди пенсію, додатково виплачено по 2093 грн

Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО визначено постановою КМУ.

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У вересні особам з числа внутрішньо переміщених осіб на виплату пенсій, неотриманих за минулі періоди, додатково спрямовано 536 млн грн.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Уряд, постановою від 05.09.2023 № 944, вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік, збільшивши до 1 млрд грн цільові призначення на виплату пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО.

Пенсіонерам з числа ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.

Наступну виплату пенсіонерам з числа ВПО планується провести у жовтні 2023 року.

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