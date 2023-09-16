Тепер для покупки квитків на потяг Мукачево - Кошице не обов’язково звертатися до міжнародних кас

З п’ятниці, 15 вересня, стартує продаж електронних квитків на сполучення Мукачево – Кошице.
Як зазначили в УЗ, тепер для подорожі поїздами Мукачево – Кошице можна не звертатися до міжнародних кас.
Достатньо лише відкрити мобільний застосунок Укрзалізниці або сайт УЗ, знайти необхідний поїзд, обрати бажане місце та заповнити необхідні дані.
Вартість залишається така ж як і була – 412 грн за подорож у 2 класі.
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