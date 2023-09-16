Теперь для покупки билетов на поезд Мукачево - Кошице не обязательно обращатся в международные кассы

Билеты можно приобрести через мобильное приложение или на сайте.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С пятницы, 15 сентября, стартуют продажи электронных билетов на сообщение Мукачево – Кошице.

Как отметили в УЗ, теперь для путешествия поездами Мукачево – Кошице можно не обращаться в международные кассы.

Достаточно только открыть мобильное приложение Укрзализныци или сайт УЗ, найти необходимый поезд, выбрать желаемое место и заполнить необходимые данные.

Стоимость остается такой же, как и была – 412 грн за путешествие во 2 классе.

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