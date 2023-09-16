Во Львове кот закрыл хозяйку на балконе: пришлось вызывать патрульных, видео

Приехавшие на вызов патрульные были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот.

Во Львове патрульные освободили с балкона 65-летнюю женщину, которую закрыл там кот.

За помощью к стражам порядка обратилась неравнодушная жительница многоэтажки. Она сообщила, что ее соседка два часа закрыта на балконе, а недавно перенесла сложную операцию, так что волнение женщины было крайне нежелательным.

Приехавшие на вызов патрульные были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот. Он прыгнул на дверь балкона и запер там свою хозяйку.

Полицейские пытались разными способами попасть в квартиру и потом все же удалось найти лестницу. Патрульный поднялся в квартиру на втором этаже через окно и освободил женщину из ловушки.

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