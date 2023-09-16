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Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

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Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

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Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

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Ликвидация хозяйственных судов будет иметь разрушительные последствия для экономики страны, – обращение Ассоциации судей хозяйственных судов

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  1. В Украине

В Украине обсудили вопросы разработки законопроекта по регулированию использования ИИ

13:16, 16 сентября 2023
На встрече командой Минцифры была предложена Дорожная карта по регулированию вопросов искусственного интеллекта в Украине.
В Украине обсудили вопросы разработки законопроекта по регулированию использования ИИ
Изображение: freepik.com
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В Комитете по цифровой трансформации состоялась встреча с командой Минцифры, на которой был рассмотрен вопрос законодательного обеспечения в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Хотя искусственный интеллект предлагает исключительные возможности и преимущества для многих сфер деятельности, специалисты высказывают опасения относительно его потенциально негативных последствий для авторских и других прав человека.

«Несмотря на все обсуждаемые риски искусственный интеллект – это процесс который не остановить. Он стал частью нашей жизни. Нужно понимать, где его можно использовать максимально нравственно и как избегать возможных негативных последствий», - отметил Глава Комитета Михаил Крячко.

Сейчас в ЕС уже ожидают утверждения Регламента Европейского Парламента и Совета об установлении гармонизированных правил по искусственному интеллекту. Поэтому вопрос формирования законодательной базы по регулированию технологий ИИ является актуальным и для нашего государства, как для страны – кандидата на пути к членству в ЕС. Эффективное правовое регулирование ИИ в Украине обеспечит сбалансированный подход к использованию систем ИИ, защиту прав граждан, поддержку инновационного развития страны.

На встрече командой Минцифры была предложена Дорожная карта по регулированию вопросов искусственного интеллекта в Украине, а также обсуждены вопросы разработки соответствующего законопроекта по регулированию использования ИИ в Украине.

Стороны пришли к согласию относительно консолидированной работы по имплементации актов ЕС по вопросам регулирования ИИ.

Как мы писали, в Сенате США состоялось обсуждение возможностей и рисков искусственного интеллекта. На закрытой встрече было более 60 сенаторов, рассматривающих законопроект, регулирующий эту технологию.

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