В Украине обсудили вопросы разработки законопроекта по регулированию использования ИИ

На встрече командой Минцифры была предложена Дорожная карта по регулированию вопросов искусственного интеллекта в Украине.

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В Комитете по цифровой трансформации состоялась встреча с командой Минцифры, на которой был рассмотрен вопрос законодательного обеспечения в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Хотя искусственный интеллект предлагает исключительные возможности и преимущества для многих сфер деятельности, специалисты высказывают опасения относительно его потенциально негативных последствий для авторских и других прав человека.

«Несмотря на все обсуждаемые риски искусственный интеллект – это процесс который не остановить. Он стал частью нашей жизни. Нужно понимать, где его можно использовать максимально нравственно и как избегать возможных негативных последствий», - отметил Глава Комитета Михаил Крячко.

Сейчас в ЕС уже ожидают утверждения Регламента Европейского Парламента и Совета об установлении гармонизированных правил по искусственному интеллекту. Поэтому вопрос формирования законодательной базы по регулированию технологий ИИ является актуальным и для нашего государства, как для страны – кандидата на пути к членству в ЕС. Эффективное правовое регулирование ИИ в Украине обеспечит сбалансированный подход к использованию систем ИИ, защиту прав граждан, поддержку инновационного развития страны.

На встрече командой Минцифры была предложена Дорожная карта по регулированию вопросов искусственного интеллекта в Украине, а также обсуждены вопросы разработки соответствующего законопроекта по регулированию использования ИИ в Украине.

Стороны пришли к согласию относительно консолидированной работы по имплементации актов ЕС по вопросам регулирования ИИ.

Как мы писали, в Сенате США состоялось обсуждение возможностей и рисков искусственного интеллекта. На закрытой встрече было более 60 сенаторов, рассматривающих законопроект, регулирующий эту технологию.

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