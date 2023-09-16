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  1. В Україні

В Україні обговорили питання розробки законопроєкту щодо регулювання використання ШІ

13:16, 16 вересня 2023
На зустрічі командою Мінцифри була запропонована Дорожня карта з регулювання питань штучного інтелекту в Україні.
В Україні обговорили питання розробки законопроєкту щодо регулювання використання ШІ
Зображення: freepik.com
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У Комітеті з питань цифрової трансформації відбулася зустріч з командою Мінцифри, на якій було розглянуте питання законодавчого забезпечення у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомили в пресслужбі Апарату Верховної Ради України.

Хоча штучний інтелект пропонує виняткові можливості та переваги для багатьох сфер діяльності, фахівцями висловлюються побоювання щодо його потенційно негативних наслідків для авторських та інших прав людини.

«Не зважаючи на всі ризики, що обговорюються, штучний інтелект - це процес який не зупинити. Він став частиною нашого життя. Потрібно розуміти де його можна використовувати максимально етично та як уникати можливих негативних наслідків», - зауважив Голова Комітету Михайло Крячко.

Наразі в ЄС вже очікують на затвердження Регламенту Європейського Парламенту та Ради про встановлення гармонізованих правил щодо штучного інтелекту. Тому питання формування законодавчої бази з регулювання технологій ШІ є актуальним і для нашої держави, як для країни - кандидата на шляху до членства в ЄС. Ефективне правове регулювання ШІ в Україні забезпечить збалансований підхід до використання систем ШІ, захист прав громадян, підтримку інноваційного розвитку країни.

На зустрічі командою Мінцифри була запропонована Дорожня карта з регулювання питань штучного інтелекту в Україні, а також обговорені питання розробки відповідного законопроєкту щодо регулювання використання ШІ в Україні.

Сторони дійшли згоди щодо консолідованої роботи з імплементації актів ЄС з питань регулювання ШІ.

Як ми писали, в Сенаті США відбулося обговорення можливостей й ризиків штучного інтелекту. На закритій зустрічі було більш ніж 60 сенаторами, які розглядають законопроєкт, що регулює цю технологію.

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