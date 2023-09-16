НБУ розблокував платежів за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням Уряду

Зміни набирають чинності з 16 вересня.

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Національний банк із 16 вересня дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України.

Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами, зазначили у НБУ.

Зазначені пом’якшення, а також низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2023 року № 115 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 16 вересня.

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