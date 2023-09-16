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Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

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  1. В Украине

НБУ разблокировал платежи по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию Правительства

11:19, 16 сентября 2023
Изменения вступают в силу 16 сентября.
НБУ разблокировал платежи по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию Правительства
Изображение: freepik.com
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Национальный банк с 16 сентября дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) перечислять средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями, отметили в НБУ.

Указанные смягчения, а также ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2023 года № 115 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу 16 сентября.

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