Нацбанк увеличил возможности получать современные виды реабилитации за границей для воинов

НБУ расширил список медуслуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы.

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Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка, увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за границей для воинов, защищающих наше государство, пострадавших от боевых действий и других категорий населения.

Так, с 16 сентября расширен перечень медицинских услуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы.

«Учитывая предложения общественных организаций и банков, Национальный банк расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий перечень добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов», - пояснили в НБУ.

Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании.

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