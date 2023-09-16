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Продажа наличной валюты: что изменится для банков с 16 сентября

10:19, 16 сентября 2023
Расширено возможности для банков и небанковских финансовых учреждений осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты.
Продажа наличной валюты: что изменится для банков с 16 сентября
Изображение: freepik.com
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Национальный банк последовательно предпринимает шаги по увеличению нормативных возможностей финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты с целью нивелирования разницы между наличным и безналичным курсом.

Как сообщили в НБУ, с этой целью расширено возможности для банков и небанковских финансовых учреждений осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты.

Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение имеет возможность продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма таких составляющих:

  • сумма остатков наличной иностранной валюты по состоянию на 13 апреля 2022;
  • объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продажи по всем иностранным валютам, что рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней;
  • 120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, что рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

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