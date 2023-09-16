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Продаж готівкової валюти: що зміниться для банків з 16 вересня

10:19, 16 вересня 2023
Розширено можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти.
Продаж готівкової валюти: що зміниться для банків з 16 вересня
Зображення: freepik.com
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Національний банк послідовно здійснює кроки для збільшення нормативних можливостей фінансових установ з продажу готівкової іноземної валюти з метою нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом.

Як повідомили у НБУ, з цією метою розширено можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти.  

Так, із 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року. 

Отже, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

  • сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року; 
  • обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;  
  • 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на дату такого розрахунку.

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