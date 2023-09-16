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  1. В Україні

Захист інтересів України та принципів вільної торгівлі із ЄС: Зеленський з урядовцями та ОП обговорив подальшу тактику

10:41, 16 вересня 2023
Нарада відбулася відразу після розмови з Урсулою фон дер Ляєн, за результатами якої було домовлено, що всі тимчасові обмежувальні заходи ЄС втрачають чинність 15 вересня.
Захист інтересів України та принципів вільної торгівлі із ЄС: Зеленський з урядовцями та ОП обговорив подальшу тактику
Джерело фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями та командою Офісу Глави держави щодо подальшої тактики захисту інтересів України та принципів вільної торгівлі із Європейським Союзом. Нарада відбулася відразу після розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за результатами якої було домовлено, що всі тимчасові обмежувальні заходи ЄС втрачають чинність сьогодні, 15 вересня.

Учасники наради спланували подальші кроки щодо підтримки українських аграріїв.

Сторони домовилися протягом найближчого часу напрацювати низку ефективних заходів, які унеможливлюватимуть виникнення подібних криз у майбутньому й захистять принципи вільної конкуренції у Європі.

«Українська сторона перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами та відпрацьовує практичне рішення, яке дасть змогу оптимізувати аграрний експорт в інтересах усієї європейської співдружності та не завдасть збитків вітчизняній економіці», - зазначили в ОП.

Президент України розраховує, що Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень щодо українського експорту в майбутньому.

«Можливі односторонні обмеження з боку деяких країн – членів ЄС отримають відповідну реакцію України», - сказано у повідомленні Офісу Президента.

Учасники наради висловили переконання, що наша держава як майбутній член Євросоюзу спільно з європейськими партнерами має вже зараз працювати над довгостроковими рішеннями та постійною лібералізацією, що сприятиме зміцненню безпеки та вільної торгівлі у Європі.

Раніше Зеленський сказав, що «якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати».

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