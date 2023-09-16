Україна отримала від США промислові 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою

За словами помічника глави Пентагону, поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

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Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, пише «Голос Америки».

За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

«Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини», - каже посадовець.

За його словами, поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

«Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах», - зазначив ЛаПланте.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що Україна тепер має всі пакети технічних даних.

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