Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
На новий Київський міський окружний адмінсуд в 2024 році передбачили 145 млн грн

В бюджет на 2024 рік заклали кошти на новий Київський міський окружний адмінсуд.

Денис Шмигаль: у проект Держбюджету на 2024 рік закладена реформа оплати праці держслужбовців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у Державний бюджет на 2024 рік закладено реформу оплати праці чиновників

Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

Більшість вакансій - в судах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської областей, а в районних судах Києва є 26 вакансій.

Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

  1. В Україні

Шурма обговорив із підприємцями покращення умов ведення бізнесу та реформу органів перевірки

09:51, 16 вересня 2023
Домовлено, що буде підготовлений алгоритм закриття кримінальних справ проти бізнесу, за якими тривалий час не проводиться жодних процесуальних дій і які не мають перспектив.
Шурма обговорив із підприємцями покращення умов ведення бізнесу та реформу органів перевірки
Джерело фото: пресслужба Ростислава Шурми
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма провів зустріч із підприємцями щодо полегшення умов ведення бізнесу в країні та реформи органів перевірки.

У заході взяли участь понад 60 бізнесменів, включно з власниками промислових, логістичних, фінансових компаній.

Ростислав Шурма поділився поточними напрацюваннями щодо консолідації підслідності економічних злочинів у межах єдиного правоохоронного органу. Цю концепцію буде презентовано найближчим часом, після чого відповідні законопроекти подадуть до Верховної Ради. Також, за його словами, здійснюється аналіз доцільності консолідації близько десяти інспекцій, які мають природоохоронну функцію, у межах єдиного інспекційного органу – ЕкоРейнджера.

Окрім цього, під час зустрічі було досягнуто домовленостей із чотирьох конкретних питань, зазначили в ОП.

Зокрема, буде проаналізовано на предмет можливої дерегуляції шлях, який проходять інвестори, котрі будують у країні нові підприємства.

«На цьому прикладі ми конкретно розберемо, які регуляторні процедури потрібно прибрати чи змінити, щоб спростити будівництво нових заводів», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

За пропозицією першого віце-президента Торгово-промислової палати буде проаналізовано світовий досвід щодо відповідальності правоохоронних органів за зловживання службовим становищем, несправедливе, упереджене та незаконне поводження з бізнесом.

Також домовлено про розгляд можливості законодавчого скорочення термінів розрахунків з боку торговельних мереж за продукцію, поставлену їм на реалізацію. Такий крок необхідний у зв'язку з тим, що точиться активна дискусія між роздрібними мережами й виробниками щодо термінів розрахунків за продукцію, що постачається.

«Ми вивчимо практику розвинених країн, у яких були побудовані потужні національні роздрібні мережі. Зокрема, досвід Lidl, Aldi в Німеччині, Carrefour у Франції, Tesco у Британії, Walmart у США. На основі аналізу буде очевидно, чи є сенс змінювати правила розрахунків ритейлу за надану на реалізацію продукцію», – зазначив Ростислав Шурма.

Крім того, домовлено, що буде підготовлений алгоритм закриття кримінальних справ проти бізнесу, за якими тривалий час не проводиться жодних процесуальних дій і які не мають перспектив.

«Президент України поставив завдання зробити все можливе, щоб полегшити роботу підприємців у нашій країні. Із цією метою ми продовжимо подальше регулярне спілкування з бізнесом. Щоб перевести спілкування на принципово інший рівень, ми маємо говорити мовою конкретних, обґрунтованих пропозицій. І уникати загальних суджень і тверджень», – резюмував заступник керівника Офісу Глави держави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi