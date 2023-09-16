Джо Байден проведе у Нью-Йорку зустріч з лідерами п'яти країн Центральної Азії – Салліван

Байден зустрінеться з колегами з Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану.

Джерело фото: АР

Президент США Джо Байден проведе у Нью-Йорку зустріч з лідерами п'яти країн Центральної Азії Про це.

Про це розповів під час брифінгу для журналістів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, така зустріч між американським президентом та колегами з Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану відбудеться вперше.

Нагадаємо, що Радник президента США з національної безпеки також підтвердив зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського в Білому домі.

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