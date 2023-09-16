Якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати – Зеленський

Президент провів тривалу нараду з урядовцями, Офісом щодо подальшої нашої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

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У п’ятницю, 15 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та зазначив, що обмежувальні заходи проти українського аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані.

«Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати», - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що провів і тривалу нараду з урядовцями, Офісом щодо подальшої нашої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

«Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу у Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв’язала росія», - сказав Президент

Окрім того, Зеленський провів нове засідання Ставки. Перше й головне – фронт.

«Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках.

Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь.

Міністр стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві.

Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку», - розповів Зеленський.

Також напередодні Дня рятівника, Президент привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу. Взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року».

Водночас Президент відзвітував що провів зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду.

Сторони говорили про наближення справедливості для України й для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни.

«Відповідальність має бути чіткою, конкретною, цілком справедливою – саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі росії, бо сила права – вона є, і вагома. І світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили.

Готуємось до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати – і в нових оборонних пакетах від партнерів, і в рішеннях міжнародних інституцій.

Працюємо й для посилення інституцій України, для спроможності нашої держави остаточно знищити олігархічно-корупційні впливи. Впливи, якими, зокрема, росія так довго користувалася, щоб послаблювати Україну, щоб постійно «під’їдати» суверенітет нашої держави», - наголосив Президент.

Також очільник країни провів широку та змістовну нараду з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, Верховної Ради України, уряду, Офісу.

«Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі – гарантовану стійкість», - сказав Зеленський.

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