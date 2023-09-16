Если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать – Зеленский

Президент провел и длительное совещание с чиновниками, Офисом по поводу дальнейшей нашей тактики защиты договоров и свободной торговли в ЕС.

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В пятницу, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и отметил, что ограничительные меры против украинского аграрного экспорта со стороны Евросоюза отменены.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне – с соседями. Чтобы соседи во время войны, Украину поддержали. Европа віграет всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну, а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать», - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что провел и длительное совещание с чиновниками, Офисом по поводу дальнейшей нашей тактики защиты договоров и свободной торговли в ЕС.

«Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе и экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала россия», - сказал Президент

Кроме того, Зеленский провел новое заседание Ставки. Первое и главное – фронт.

«Главком Залужный, командующие – доклады по ситуации на основных направлениях.

Руководитель ГУР Буданов – отдельный доклад.

Министр стратегпрома Камышин – содержательно о производстве оружия и снарядов в Украине. Каждую неделю фиксируем прогресс государства в собственном оборонном производстве.

Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении – наши воины освободили Андреевку», - рассказал Зеленский.

Также накануне Дня спасителя Президент поздравил коллектив ГСЧС Украины и поблагодарил за смелую и самоотверженную работу. Принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции «Герой – спасатель года».

В то же время Президент отчитался, что провел встречу с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда.

Стороны говорили о приближении справедливости для Украины и всех людей, пострадавших от российских преступлений войны.

«Ответственность должна быть четкой, конкретной, вполне справедливой – именно такой, как выданный Международным уголовным судом ордер на арест путина. То, чего российский диктатор реально испугался. И теперь он старается не выезжать за пределы россии, потому что сила права – она есть, и весома. И мир имеет все возможности, чтобы право преодолело агрессию бандитской силы.

Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были веские результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов.

Работаем и для усиления институтов Украины, для возможности нашего государства окончательно уничтожить олигархически-коррупционные влияния. Влияние, которыми, в частности, россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно «подъедать» суверенитет нашего государства», - подчеркнул Президент.

Также глава государства провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса.

«Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированную устойчивость», - сказал Зеленский.

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