Джо Байден проведет в Нью-Йорке встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии – Салливан

Байден встретится с коллегами из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Источник фото: АР

Президент США Джо Байден проведет в Нью-Йорке встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии.

Об этом рассказал во время брифинга для журналистов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, подобная встреча между американским президентом и коллегами из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана состоится впервые.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности также подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.

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