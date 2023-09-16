Шурма обсудил с предпринимателями улучшение условий ведения бизнеса и реформу органов проверки

Дговорено, что будет подготовлен алгоритм закрытия уголовных дел против бизнеса, по которому длительное время не проводится никаких процессуальных действий и которые нет перспектив.

Источник фото: пресс-служба Ростислава Шурмы

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма провел встречу с предпринимателями по облегчению условий ведения бизнеса в стране и реформы органов проверки.

В мероприятии приняли участие более 60 бизнесменов, включая владельцев промышленных, логистических, финансовых компаний.

Ростислав Шурма поделился текущими наработками по консолидации подследственности экономических преступлений в рамках единого правоохранительного органа. Эту концепцию будет презентовано в ближайшее время, после чего соответствующие законопроекты подадут в Верховную Раду. Также, по его словам, осуществляется анализ целесообразности консолидации около десяти инспекций, которые имеют природоохранную функцию, в рамках единого инспекционного органа – ЭкоРейнджера.

Кроме этого, во время встречи было достигнуто договоренностей по четырем конкретным вопросам, отметили в ОП.

В частности, будет проанализирован на предмет возможной дерегуляции путь, который проходят инвесторы, строящие в стране новые предприятия.

«На этом примере мы конкретно разберем, какие регуляторные процедуры следует убрать или изменить, чтобы упростить строительство новых заводов», – заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

По предложению первого вице-президента Торгово-промышленной палаты будет проанализирован мировой опыт относительно ответственности правоохранительных органов за злоупотребление служебным положением, несправедливое, предвзятое и незаконное обращение с бизнесом.

Также было договорено о рассмотрении возможности законодательного сокращения сроков расчетов со стороны торговых сетей за продукцию, поставленную им на реализацию. Такой шаг необходим в связи с тем, что идет активная дискуссия между розничными сетями и производителями относительно сроков расчетов за продукцию, которая поставляется.

«Мы изучим практику зарубежных стран, в которых были построены мощные национальные розничные сети. В частности, опыт Lidl, Aldi в Германии, Carrefour во Франции, Tesco в Британии, Walmart в США. На основе анализа будет очевидно, есть ли смысл изменять правила расчетов ритейла за предоставленную на реализацию продукцию», – отметил Ростислав Шурма.

Кроме того, договорено, что будет подготовлен алгоритм закрытия уголовных дел против бизнеса, по которому длительное время не проводится никаких процессуальных действий и которые нет перспектив.

Президент Украины поставил задачу сделать все возможное, чтобы облегчить работу предпринимателей в нашей стране. С этой целью мы продолжим регулярное общение с бизнесом. Чтобы перевести общение на принципиально иной уровень, мы должны говорить на языке конкретных, обоснованных предложений. И избегать общих суждений и утверждений», – резюмировал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

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