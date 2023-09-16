Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя

По словам помощника главы Пентагона, появление этих принтеров «совсем меняет дело», ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

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Украина получила от США 3D-принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержанию Уильям ЛаПлант, пишет «Голос Америки».

По его словам, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

«Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части», - говорит чиновник.

По его словам, появление этих принтеров «совсем меняет дело», ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

«Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях», - отметил ЛаПланте.

Помощник главы Пентагона также сообщил, что у Украины теперь есть все пакеты технических данных.

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