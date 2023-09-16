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  1. В Украине

Защита интересов Украины и принципов свободной торговли с ЕС: Зеленский с членами правительства и ОП обсудил дальнейшую тактику

10:41, 16 сентября 2023
Совещание состоялось сразу после разговора с Урсулой фон дер Ляен, по результатам которого было договорено, что все временные ограничительные меры ЕС утрачивают силу 15 сентября.
Защита интересов Украины и принципов свободной торговли с ЕС: Зеленский с членами правительства и ОП обсудил дальнейшую тактику
Источник фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание с членами правительства и командой Офиса Главы государства относительно дальнейшей тактики защиты интересов Украины и принципов свободной торговли с Европейским Союзом. Совещание состоялось сразу после беседы с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, по результатам которой было договорено, что все временные ограничительные меры ЕС утрачивают силу сегодня, 15 сентября.

Участники спланировали дальнейшие шаги по поддержке украинских аграриев.

Стороны договорились в течение ближайшего времени наработать ряд эффективных мер, которые будут исключать возможность возникновения подобных кризисов в будущем и защитят принципы свободной конкуренции в Европе.

«Украинская сторона находится в постоянном контакте с европейскими партнерами и отрабатывает практическое решение, которое позволит оптимизировать аграрный экспорт в интересах всего европейского содружества и не нанесет ущерба отечественной экономике», - отметили в ОП.

Президент Украины рассчитывает, что Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений по украинскому экспорту в будущем.

«Возможные односторонние ограничения со стороны некоторых стран – членов ЕС получат ответную реакцию Украины», - говорится в сообщении Офиса Президента.

Участники совещания выразили убеждение, что наше государство как будущий член Евросоюза совместно с европейскими партнерами уже сейчас должно работать над долгосрочными решениями и постоянной либерализацией, что будет способствовать укреплению безопасности и свободной торговли в Европе.

Ранее Зеленский сказал, что «если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать».

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