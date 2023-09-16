Нацбанк збільшив можливості отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів

НБУ розширив перелік медпослуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази.

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Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку, збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, постраждалих від бойових дій та інших категорій населення.

Так, із 16 вересня розширено переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази.

«Ураховуючи пропозиції громадських організацій та банків, Національний банк розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон. Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів», - пояснили у НБУ.

Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування.

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